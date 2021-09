Recomendado para você : Travis Barker diz que Kourtney Kardashian o torna "invencível" em rara entrevista

Travis Barker não quer poupar elogios a Kourtney Kardashian! Em entrevista online, publicada nesta quarta-feira, 8, à última edição da Nylon, Travis conversou abertamente sobre seu novo relacionamento com Kourtney, algo que raramente discute na mídia.

Entre os principais assuntos estavam a viagem para Cabo San Lucas, no México, feita no mês passado; marcando sua primeira viagem de avião desde que sobreviveu a um acidente quase fatal em 2008.

As férias, na verdade, foram tão espontâneas que o forçaram a reagendar sua sessão de fotos planejada para a revista. "Eu nem sabia que estava indo", disse o baterista do Blink-182, que desde então, voou com a namorada para a Itália e França.

"Fiz um acordo com ela depois que ela me disse, 'Adoraria muito viajar com você. Quero ir para a Itália com você. Quero ir para Cabo com você. Quero ir para Paris com você. Quero ir para Bora Bora com você'. E eu disse, 'Bem, quando chegar o dia em que você quiser voar, eu vou te dizer que farei isso com você. Eu faria qualquer coisa com você. E me avise com 24 horas de antecedência'. E foi isso que ela fez".