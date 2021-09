Penelopy Jean fala sobre nova temporada de Drag Me As a Queen, machismo, representatividade e arte drag

Mas não ache que foi só Renata e Maria Eugênia que inspiraram a nossa drag!

"Toda mulher me inspira. Toda mulher que passa pela minha vida me inspira de alguma forma. Acho que todas têm algo a ensinar. Cada programa é diferente do outro. Cada Queen se mostra mais vulnerável em uma parte do processo. E é aí que vamos pegando algumas ideias, alguns trejeitos, alguns ensinamentos".

Mudando o assunto, também falamos com Penelopy sobre a importância de ter um programa como Drag Me As a Queen na TV brasileira, que é um país que, infelizmente, ainda é muito machista e homofóbico.

"Nós drag queens sofremos com o machismo desde muito cedo, porque quem faz a arte drag e quem flerta com esse universo, é porque se identifica muito com o universo feminino", disse Penelopy. "Sendo homens cis, nós sofremos com isso desde criança, porque o feminino sempre é visto como algo diminutivo ou pior. Para um menino, ser afeminado ainda é visto como algo ruim, como algo errado. Ainda somos muito punidos por isso, desde muito cedo".