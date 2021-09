Recomendado para você : Alexandre Herchcovitch e Lana Santucci estrelam fashion film do E! para o MET Gala 2021

O MET Gala 2021: Live From E! está chegando! E para celebrar a transmissão do canal, o E! criou um fashion film de tirar o fôlego com as estrelas de Born to Fashion, a modelo Lana Santucci, e um dos maiores nomes da moda mundial, o designer Alexandre Herchcovitch.

Na produção, a modelo corre contra o tempo para conferir um dos eventos de moda mais aguardados do ano no Canal E!. Enquanto isso, podemos conferir detalhes da criação de Alexandre, um vestido que mistura texturas e estampas, como o floral e o pied-de-poule e deixaria qualquer um impressionado na escadaria do Metropolitan Museum.

"A roupa em si é um corset feito de material de edredom e por baixo tem uma armação, que deixa essa saia mais volumosa ainda. E para finalizar esse look ela tem uma capa que era a princípio para ser curta, mas como ela saiu correndo e não tempo de cortar, virou uma capa extremamente longa e o look ficou bem extravagante. A ideia do filme é uma modelo que está com muita pressa para chegar na frente da TV e assistir à transmissão do MET Gala pelo E!", revelou o estilista.

"Eu convidei a Lana por ter uma proximidade muito grande com ela, ela é uma excelente modelo, a gente já fez vários trabalhos juntos e achei que ela seria ideal para fazer esse momento nesse filme", contou Herchcovitch.