Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio estrelam 1º trailer de 'Não Olhe Para Trás'

O novo filme Não Olhe Para Cima recebeu nesta quarta-feira, 8, seu primeiro trailer divulgado pela Netflix. Com estreia em 9 de dezembro nos cinemas e 24 do mesmo mês no streaming, o longa conta com um elenco de peso, que inclui Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio.

Com direção, roteiro e produção feitos por Adam McKay, que venceu o Oscar em 2016 por A Grande Aposta, o filme conta a história da estudante de astronomia Kate Dibiasky [Lawrence] e seu professor Dr. Randall Mindy [DiCaprio].

Os dois descobrem um cometa que está prestes a colidir com a Terra, mas ninguém parece dar muito importância; e alertar a humanidade sobre o impacto que a rocha pode causar, não será uma tarefa fácil.