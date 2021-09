Por que Kourtney Kardashian "nunca esperou" que durasse o romance de Scott e Amelia

De acordo com o informante, ele estava "tendo problemas" com o namoro de sua ex, tanto que ele até "tocava no assunto para Amelia e ela ficava muito chateada".

"Scott sabe que Kourtney está comprometida com Travis, o que significa que Scott não tem mais chance com ela", explica a fonte. "É muito para digerir e Scott ainda não mudou totalmente".

Um informante separado ecoou os mesmos sentimentos, ao mesmo tempo que compartilha mais detalhes sobre o motivo da modelo de 20 anos ter terminado a relação com Scott.

"Amelia terminou com Scott no final de semana. Scott concordou que sente que precisa ficar solteiro agora. Eles se divertiram muito juntos, mas nunca seria um relacionamento a longo prazo".