Ana Paula Padrão sofre críticas após dizer que carne de bode é "prato de fome"

Na web, os internautas se revoltaram com o comentário da apresentadora.

"@anapaulapadrao falando que 'bode' é um prato de FOME... O cúmulo do preconceito e ignorância. A carne de bode é muito consumida aqui no nordeste. Não porque estamos morrendo de fome, mas porque ela é boa mesmo. #respeito", comentou um usuário no Twitter.

"Ana Paula, carne de bode não é carne fome. É uma carne inclusive super deliciosa e valorizada pela nossa região do nordeste. E não é nada barata, nunca foi. O povo já pega a forma e enfia no meio das tradições do nordeste, me poupa!!!", disse mais uma.