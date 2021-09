Jade Picon quebra o silêncio após polêmica com Neymar e João Guilherme

Jade Picon se pronunciou sobre os rumores de que teria ficado com Neymar após o fim de seu namoro com João Guilherme. Em seus Stories no Instagram, Jade contou que teve o número do celular vazado duas vezes e que "a vida continua".

A influenciadora de 20 anos disse que recebeu cerca de oito mil mensagens e que não gosta de se envolver em polêmicas.

"Hoje vai ser um dia muito especial para mim, eu vim viajar para fazer a nova campanha da minha marca e eu não queria deixar nenhum mal-entendido estragar esse meu dia de alguma maneira que eu não pudesse mostrar ele aqui para vocês", iniciou ela.

"Não sou o tipo de pessoa que vocês veem entrando em polêmica, que vem aqui se retratar, vaza número, print de conversa. Se eu fosse esse tipo de pessoa, essa situação para mim seria a mais fácil de todas. Quer print? Toma, mas eu não sou porque prefiro preservar".