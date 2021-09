Lily Collins, de 'Emily in Paris', se casa com Charlie McDowell

@cedarandpines / cedarandpines.com

"Charlie, meu filho, e Lily, minha nora!!! Obrigada por permitir que todos nós desfrutemos da beleza absoluta do amor de vocês um pelo outro", Mary escreveu no Instagram. "Meu coração está transbordando e quase parece que os últimos dias foram uma espécie de um sonho lindo. Mas é tudo real e eu me sinto a mãe mais sortuda do mundo".

Após tornarem o romance oficial no Instagram em agosto de 2019, Lily e Charlie tentaram manter seu romance privado. Ao mesmo tempo, eles não conseguiram esconder sua empolgação depois de se tornarem oficialmente marido e mulher.

"Eu me casei com a pessoa mais generosa, atenciosa e linda que eu já conheci. Eu te amo @lilyjcollins", disse Charlie no Instagram.