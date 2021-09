Kylie Jenner confirma gravidez do segundo filho em vídeo emocionante

Kylie Jenner acaba de confirmar que está grávida. Através de vídeo emocionante compartilhado no Instagram, Kylie deu detalhes sobre a descoberta do segundo filho com Travis Scott.

Nessa terça-feira, 7, a estrela de 24 anos mostrou cenas íntimas de sua jornada na segunda gestação. No vídeo, a musa de KUWTK é vista segurando um teste de gravidez e contando a notícia para a filha Stormi Webster: "Você está pronta para ir no médico da mamãe?" Em outra cena, Stormi revela a grande novidade para a avó Kris Jenner, mostrando imagens de ultrassom. "Você está grávida?!", pergunta a momager.

"Stormi, nós vamos ter um bebê!", diz Kris para a neta. "Esse é um dos dias mais felizes da minha vida".

Parece que o casal—que deu as boas-vindas à primeira filha em fevereiro de 2018—estão radiantes com o segundo herdeiro.