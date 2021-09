Liam Payne tira sarro da saída de Zayn Malik do One Direction em vídeo no TikTok

Liam Payne continua brincando com o coração dos fãs do One Direction!

Após ele comentar sobre uma possível reunião do grupo, Liam nos levou diretamente ao ano de 2015 ao publicar um vídeo no TikTok tirando sarro do momento em que Zayn Malik saiu do 1D.

"Uma demonstração de como foi a reunião após Zayn sair", escreveu Liam no vídeo, em que ele dizia: "Nós realmente temos certeza de qual direção estamos indo?". Para quem não entendeu, isso foi uma referência ao nome do grupo, que significa "Uma única direção" em português.

Na legenda do post, Liam afirmou: "Me esqueci que gravei esse vídeo há um tempo, espero que vocês levem na brincadeira".

Após Zayn sair do 1D em março daquele ano, Liam e seus colegas de banda Harry Styles, Louis Tomlinson e Niall Horan continuaram como um grupo até o fim de 2015, quando anunciaram um hiato.