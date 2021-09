Scott Disick e Amelia Hamlin terminam o namoro oficialmente

O astro de Keeping Up With the Kardashians, Scott Disick, e a modelo Amelia Hamlin terminaram o namoro, segundo várias fontes do E! News. "Amelia terminou com Scott no final de semana", disse uma fonte exclusivamente ao E! News. "Scott concorda que ele precisa ficar solteiro agora. Eles se divertiram bastante, mas isso nunca ia ser uma relação muito séria".

Outra fonte adicionou: "Amelia não quer saber de Scott agora. Ela quer ser forte e seguir em frente. Ela já aturou demais dessa vez. Todos os amigos dela apoiam a decisão. Todo mundo sabe que ela merece algo melhor. Ela também sabe disso".

O casal terminou após 11 meses juntos, depois do drama envolvendo Scott, Kourtney Kardashian e Travis Barker. As coisas mudaram no dia 31 de agosto, quando o ex de Kourtney, Younes Bendjima, vazou uma troca de mensagens entre ele e Scott, nas quais Disick criticava uma foto em que Kourt dava um beijo no baterista do Blink 182. Amelia aparentemente se pronunciou sobre o assunto após vestir um top com a frase: "Você não tem uma namorada?".