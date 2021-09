João Guilherme dá unfollow em Neymar após suposta ficada do craque e Jade Picon

O internauta dormiu e acordou com os rumores de Jade Picon ficando com ninguém menos que Neymar! Vale lembrar que Jade Picon terminou o namoro com João Guilherme há uma semana e ele, por sua vez, fez questão de comentar as notícias.

De acordo com o perfil Gossip do Dia no Instagram, a influenciadora teria ficado com o craque da Seleção Brasileira na noite de domingo, 5, durante uma festa na casa de Rafaella Santos, em Alphaville. A celebração teria rolado após o cancelamento do jogo entre Brasil e Argentina.

A musa, por sua vez, chegou a postar registros no local em seus Stories na rede social. Ainda segundo o perfil, Bruna Biancardi, atual affair de Neymar, não estava na festa, mas foi vista com o jogador no dia seguinte.