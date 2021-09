Recomendado para você : Scott Disick e Amelia Hamlin estão "separados" após drama com Kourtney Kardashian

Scott Disick deixou seu namoro com Amelia Hamlin ameaçado depois que seus aparentes sentimentos sobre Kourtney Kardashian e Travis Barker vieram à tona.

Para quem não sabe, Younes Bendjima, o outro ex da eterna musa de Keeping Up With the Kardashians, vazou supostas DMs do Instagram recebidas de Scott.

"Será que ela está bem? Amigo, o que é isso? No meio da Itália", dizia o empresário, sobre um clique da estrela beijando o novo namorado. E o modelo respondeu: "Pra mim não importa contanto que ela esteja feliz. PS: Eu não sou seu amigo. Continue me tratando na vida privada da mesma forma que você me trata na mídia".

E então, Amelia, enigmaticamente refletiu sobre o drama, postando uma foto dela usando uma blusa que dizia: "Você não tem namorada?". Agora, uma fonte disse ao E! News que os dois estão "passando um tempo separados" enquanto reavaliam seu futuro juntos.

"Eles precisavam de uma pausa um do outro, isso estava claro", explica o informante. "Eles estão em lugares diferentes e tentando descobrir se é hora de seguir em frente e se realmente terminaram".