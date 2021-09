Bel Mota entrevista a atleta paralímpica Raissa Machado I Feras do E!

Bel Mota entrevista mais uma atleta paralímpica que deu um show nas Paraolimpíadas de Tóquio! Depois de Jennyfer Parinos e Mônica Santos, nossa host bate um papo especial com Raissa Machado, atleta do lançamento de dardo.

De Ibipeba, na Bahia, Raissa tinha o sonho de ser delegada, mas foi no esporte que encontrou um caminho de autoaceitação, amor-próprio e liberdade.

E ela sempre demonstrou muita admiração pela ginástica artística, especialmente por Daiane dos Santos. "Por ela ser uma negra linda, maravilhosa e dar aquele show. Ela foi a minha primeira inspiração. Eu dizia, 'Eu quero ser a Daiane dos Santos deficiente'".

"Eu não tinha outra referência que não fosse eu mesma. Eu achava que era a única deficiente do mundo, que era a única diferente. Eu me achava muito estranha. Eu não me encaixava, naquele momento em lugar nenhum".