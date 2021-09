Recomendado para você : Cardi B dá à luz segundo bebê com Offset

A família de Cardi B acabou de ficar maior! Cardi B deu à luz seu segundo bebê com o marido, Offset. O anúncio foi feito através das redes sociais.

Segundo a cantora, o pequeno chegou ao mundo no dia 4 de setembro. No clique, os papais posam juntos na cama do hospital enquanto carregam o recém-nascido.

A chegada do bebê, que ainda não teve o nome divulgado, acontece três meses depois que a rapper mostrou sua barriga de grávida ao mundo no BET Awards 2021.

Cardi B e Offset já são pais de Kulture Kiari Cephus, de 3 aninhos. No entanto, ele também é pai de Jordan Cephus, de 11 anos, e dos gêmeos Kalea Marie Cephus e Kody Cephus, de 6 anos, de seu antigo relacionamento. Os dois se casaram em segredo em setembro de 2017.