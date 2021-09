Recomendado para você : Amelia Hamlin parece mandar indireta a Scott Disick após drama com Kourtney Kardashian

Amelia Hamlin parecia deixar sua moda falar por si depois do recente drama envolvendo seu namorado, Scott Disick, e a ex dele, Kourtney Kardashian. No domingo, 5, Amelia compartilhou em seu Instagram Story uma foto dela mesma vestindo uma blusa branca estampada.

O slogan? Em letras rosas, ele dizia: "Você não tem namorada?". Eita!

Na semana passada, Younes Bendjima, o outro ex da eterna musa de Keeping Up With the Kardashians, compartilhou uma captura de tela, de uma troca de mensagens com Scott.

"Será que ela está bem? Amigo, o que é isso? No meio da Itália", dizia o empresário, sobre um clique da estrela beijando o novo namorado, Travis Barker. E Younes respondeu: "Pra mim não importa contanto que ela esteja feliz. PS: Eu não sou seu amigo. Continue me tratando na vida privada da mesma forma que você me trata na mídia".