Dakota Johnson e Jamie Dornan fazem reunião de 50 Tons de Cinza

Dakota Johnson e Jamie Dornan, que interpretaram o casal Anastasia Steele e Christian Grey na trilogia pra la de sexy de 50 Tons de Cinza, se reuniram nesse domingo, 5 de setembro, no Telluride Film Festival 2021, enquanto estavam divulgando filmes separados.

Na foto, os dois astros surgem sorridentes enquanto posam um ao lado do outro. A atriz estava usando uma jaqueta marrom por cima de uma camiseta branca, jeans azul, botas pretas e óculos de sol. Enquanto isso, o ator estava com uma camiseta azul marinho, calça cinza e tênis branco. Os dois também foram vistos conversando com Matt Dillon.

Essa é a primeira vez que os astros foram fotografados juntos desde fevereiro de 2018, na première de 50 Tons de Liberdade (último filme da trilogia), em Paris.

No Telluride, a atriz estava divulgando o filme The Lost Daughter, que é dirigido e coescrito por Maggie Gyllenhaal.