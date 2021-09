Olivia Wilde faz rara aparição no show do namorado, Harry Styles, em Las Vegas

De acordo com o frequentador do show, Harry teve um "pequeno contratempo no palco", mas se recuperou como um profissional. "Ele escorregou e caiu por um segundo", contou o fã. "Ele se recuperou e depois borrifou água na multidão".

Ao todo, a testemunha ocular revela que a primeira apresentação de Harry na turnê foi muito inesquecível, especialmente porque ele tocou sucessos como Sign of the Times, Watermelon Sugar, Kiwi e What Makes You Beautiful, do One Direction.