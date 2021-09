Rafa Kalimann desabafa sobre ataques dos haters na web: "Foram inúmeras crises de pânico"

Instagram/@rafakalimann

Em seguida, Rafa comentou que houve uma época onde era "moda" falar mal dela, fazendo referência às críticas que o seu programa, Casa Kalimann, recebeu (que rendeu comentários até de Karol Conká).

"Eu já me calei diante de muita mentira e de muita ofensa pra não ser mais ofendida ainda", afirmou ela. "Já foi 'hypado' falar mal de mim, assim com já aconteceu com muitas outras pessoas públicas. E nem adianta falar que isso não existe, porque sabemos que sim! Gera like o comentário mais ofensivo, engaja mais e isso fica sem freio, sem pensar em quem está lendo".

Veja os tweets abaixo:

"Assim como sei que meu longo desabafo (de revolta) pode me gerar ainda mais hate. Só que hoje já é uma Rafa calejada (infelizmente, porque não queria ter que me acostumar com isso)".