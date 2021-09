Anitta aconselha Maiara após suposto fim de noivado: "Vou ensinar como vive"

Anitta e Maiara, da dupla com Maraisa, curtiram muito a noite do último sábado, 4, em Miami, nos Estados Unidos. Acontece que rumores sobre o fim do noivado de Maiara e Fernando Zor vieram novamente à tona e Anitta aproveitou para dar alguns conselhos.

Diversos veículos divulgaram que os cantores não estavam mais juntos; segundo Leo Dias, do Metrópoles, o término foi motivado pelos ciúmes que Fernando sentia de Henrique, da dupla com Juliano. Uma fonte revelou que a cantora não podia, nem ao menos, cantar as músicas de seus amigos sertanejos.

Maiara e Fernando são famosos por sempre terminarem e reatarem o relacionamento. Os dois anunciaram o noivado em fevereiro deste ano após mais de seis términos.