Como Kanye West está seguindo os passos de Kim Kardashian com seu novo projeto

Kevin Mazur/Getty Images for Sean Combs

Kanye West segue trabalhando duro mesmo depois do lançamento de seu décimo álbum de estúdio, Donda. E o novo projeto de Kanye, de 44 anos, não tem nada a ver com música!

Na verdade, parece que o rapper deseja seguir os passos de Martha Stewart, Gwyneth Paltrow e sua ex, Kim Kardashian.

De acordo com o Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos, o designer da Yeezy está se preparando para lançar a própria marca de estilo de vida. Mas especificamente, ele tem se focado no lançamento de vários produtos domésticos, com marca registrada de seu nome, como cobertores, fronhas, cortinas de banheiro, toalhas, jogos americanos, tapeçarias têxteis, bem como uma gama de artigos para casa e para crianças.

Kanye entrou com o pedido de marca registrada em 27 de agosto, segundo os registros públicos.