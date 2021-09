EP de Juliette se torna a maior estreia nacional em streaming musical

Juliette Freire fez sua estreia no cenário musical e já está fazendo história! Juliette, que foi acusada de plágio, alcançou uma das melhores marcas da história do Spotify Brasil.

Com seis músicas, a campeã do BBB21 lançou seu primeiro EP e alcançou 5.957.879 milhões de streams nas primeiras 24 horas.

Ela ultrapassou diversos artistas, como Matuê, que ocupa o segundo lugar no ranking com 4,7 milhões; Anitta, com 4,2 milhões e Luísa Sonza, com 4,1 milhões.