'Love, Love, Love': o que os fãs não sabiam sobre o musical do Now United

O Now United não cansa de deixar os fãs ainda mais apaixonados! Após uma espera cheia de mistérios, os admiradores apreciaram o primeiro musical do Now United.

Isso mesmo: o grupo global de música pop disponibilizou, no último final de semana, o Love, Love Love, que conta com 18 minutos de vídeo no YouTube.

O registro é recheado de belas paisagens, diálogos entre os integrantes de diversos países e novas músicas - Love Somebody, Move Like That e Momento -, além das coreografias tão admiradas pelos internautas.

Com mais de 8 milhões de visualizações, Love, Love, Love já entrou para o coração dos fãs... Mas há coisas que eles ainda não sabiam!