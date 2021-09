Drake lança clipe de "Way 2 Sexy"

Drake está dando o que falar nesta sexta-feira, 3. Após mandar indireta para Kanye West em música de seu novo álbum, Drake acaba de lançar o clipe de "Way 2 Sexy".

O vídeo começa com um aviso da gravadora do rapper, OVO: "Podem ocorrer dor de cabeça, dor de estômago, dor nas costas, dor nos músculos, nariz entupido e tontura. Se algum desses sintomas persistirem ou piorarem, fale com seu médico ou farmacêutico prontamente". Abaixo, em negrito, a OVO declara: "Assistir repetidamente pode levar à gravidez".

Drake anunciou pela primeira vez a data de lançamento de Certified Lover Boy no dia 30 de agosto com uma série de emojis de mulheres grávidas.

Usando um sample de "I'm Too Sexy", de Right Said Fred, Drake ataca de Rambo, faz uma aula de aeróbica, posa com roupas de pirata para a capa de um romance fictício e estrela um falso comercial de perfume, o "Wet by Drake".