Bel Mota entrevista a atleta paralímpica Mônica Santos I Feras do E!

Bel Mota está de volta com mais um episódio do Feras do E!. Em sua segunda entrevista, Bel bate um papo pra lá de especial com Mônica Santos.

"Eu tinha uma vida completamente normal, trabalhava, estudava e já estava casada", conta a esgrimista paralímpica à nossa host. "Da noite para o dia, eu acordei e não consegui levantar, sem sentir nenhuma dor ou saber o que estava acontecendo comigo".

Desde então, a atleta ficou sem andar. Dois meses depois – e com quatro de gestação – ela descobriu um angioma medular.

"Eu teria que interromper essa gestação para poder fazer a cirurgia, o quanto antes melhor, porque eu estava correndo risco de vida, tanto eu quanto a bebê. Eu poderia vir a óbito ou ficar tetraplégica".

No entanto, ser mãe sempre foi o sonho de Mônica e interromper a gravidez nunca esteve em seus planos. "Essa escolha não existia dentro de mim. Eu sempre quis ser mãe e estava querendo ser mãe. Foi planejada minha gestação. Passaram-se mais seis meses e eu ganhei a Paolla de oito meses, totalmente em repouso para poder dar vida à minha filha. Totalmente saudável, linda e hoje com 18 anos".