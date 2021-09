Elenco original, Kardashian e referência dos anos 90: tudo sobre 'Ele é Demais'

Miramax/Kobal/Shutterstock

Referências de Ela é Demais

Durante o longa acabamos percebendo algumas homenagens ao clássico dos anos 1990. Sendo intencionais ou não, decidimos reunir todos os momentos que nos remetem ao filme original.

O primeiro deles é a icônica canção "Kiss Me", do Sixpence None the Richer, que foi a trilha de Ela é Demais, e no filme da Netflix surge em uma versão repaginada, mais dançante.

Em seu baile de formatura, Padgett surge com um vestido vermelho de alças, que lembra o modelo usado por Laney Boggs ao revelar sua transformação de visual. Será que esse foi um tributo sutil ao figurino original?

Outro momento que se repete nos dois filmes é a disputa de dança no baile. A única diferença é que no longa atual temos uma coisa mais na vibe "TikTok", até porque Addison é uma das grandes estrelas do app.