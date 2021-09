BTS entra para o Hall da Fama do Guinness World Records após 23 recordes

O BTS é sucesso por onde passa e seus recordes mundiais são a maior comprovação. E agora, os meninos do BTS foram admitidos no Hall da Fama do Guinness World Records!

O Guinness World Records, autoridade global em realizações de quebra de recordes, informou ainda que o grupo de k-pop ganhou um lugar no Guinness World Records 2022.

A banda masculina sul-coreana já recebeu impressionantes 23 títulos de músicas e redes sociais. O primeiro aconteceu em 2018, quando fizeram história se tornando o Primeiro Ato do K-Pop a atingir o 1º lugar no US Albums Chart com o álbum Love Yourself: Tear.