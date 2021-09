Grávida, Rafa Brites relata acidente doméstico após escorregar em vômito

Rafa Brites fez um relato emocionante em suas redes sociais. Grávida do segundo filho, Rafa contou que sofreu um acidente doméstico na quinta-feira, 2, após escorregar no vômito de Rocco, seu primogênito com Felipe Andreoli.

"Queria falar aqui sobre como REALMENTE às vezes saímos de uma situação ruim agradecendo", iniciou ela, no Instagram. "Pois bem: ontem estava dormindo com o Rocco na cama (já não é algo tão comum, ele tem dormido na cama dele). Então ele começou a tossir e vomitou muito na cama, eu peguei ele no colo e saí correndo pro banheiro".

"Nisso ele vomitou mais e pra frente, assim tipo jatos (pais entendem) e estava correndinho. Bem, escorreguei no vômito. Se eu caísse pra frente batia a barriga na quina da banheira, pro lado o Rocco bateria a cabeça na privada, de bumbum seria um impacto muito grande péssimo pra grávida. Acabou que segurei bem o Rocco, abri um semi espacate com uma perna e a outra torci tipo um Z de um jeito que quando acabou eu tinha certeza que havia quebrado o pé".