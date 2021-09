Juliette é acusada de plagiar títulos das músicas da banda 'Boogarins'

Juliette Freire lançou seu primeiro EP na noite de quinta-feira, 2, nas plataformas digitais, com direito a quebra de recorde de pre-save no Brasil. No entanto, Juliette foi acusada de plágio e acabou sendo comparada até mesmo a Olivia Rodrigo.

Os fãs do Boogarins notaram que alguns títulos da campeã do BBB21 eram idênticos aos da banda de rock brasileira.

E o mais curioso é que não foi apenas uma canção, mas sim três que levaram o mesmo nome: Doce, Sei Lá e Benzin.

Diversos internautas repercutiram a semelhança e acusaram a musa de plágio. "O plágio é forte", disse uma seguidora. "Eu sou cacto do Boogarins", brincou um fã do grupo. "Quem não sabe fazer, copia mesmo", mandou mais um.