Joss Stone, Duda Beat e Gloria Groove são anunciadas no Rock in Rio 2022

O Rock In Rio, que já confirmou shows de Demi Lovato e Justin Bieber, acaba de anunciar Joss Stone, Duda Beat, Corinne Bailey Rae e Gloria Groove no palco Sunset, no dia 8 de setembro.

"Um line-up inteiro inspirado no Divino Feminino. Só de anunciar, já fico até emocionado! O dia 8 de setembro, com certeza, vai marcar a história do #RockinRio2022 e ser lembrado por toda a representatividade feminina de @jossstone @corinnebaileyrae @gloriagroove e @dudabeat", disse o festival no Instagram.

Em 2022, o festival acontece nos dias 2,3,4,8,9, 10 e 11 de setembro.