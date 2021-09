Sérgio Mamberti morre aos 82 anos

Em entrevista à coluna de Patricia Kogut, do O Globo, Fabrício Mamberti, filho do ator, falou sobre a despedida do pai.

"Estava nessa batalha dura, lutando forte, mas foi uma coisa muito bonita, ele estava com um sorriso. Estava intubado desde sábado, mas tinha uma plenitude e um sorriso de muita tranquilidade. No encontro com a família, no sábado, quando eu fui visitá-lo pela última vez pois eu estava voltando para o Rio, já o encontrei com o quadro ruim e chamei meus irmãos muito cedo. A gente teve um tempo cada um separado para ir conversando com ele", disse ele.

"Ele passou um período muito difícil, com as internações, de muita privação, de muito sofrimento. E, diferente de todos os outros dias, ele estava o Sérgio Mamberti que eu sempre conheci, aquele Sérgio Mamberti forte, ativo, calmo, guerreiro. E foi muito impressionante a conversa que a gente teve, a tranquilidade, a maneira como ele estava lutando, porque era um dia difícil, enfim... É com essa imagem que a gente fica, essa imagem dele bonita, de força, de controle, como sempre teve, de tudo", revelou.