Lil Nas X divide a Internet ao aparecer "grávido" para anunciar novo álbum

Lil Nas X tem um anúncio a fazer: a data de lançamento de seu álbum! No entanto, Lil Nas X dividiu opiniões ao surgir "grávido" para anunciar o disco Montero.

O dono do hit Old Town Road fez uma sessão de fotos para a revista People com uma barriga de gravidez, simplesmente para dizer que o álbum de estreia estará disponível a partir do dia 17 de setembro. Como não amar?

Nos cliques, o artista aparece com uma túnica branca esvoaçante e uma coroa de flores, além de um robe vermelho pra lá de elegante. "SURPRESA!", legendou ele, no Instagram. "Não posso acreditar que finalmente estou anunciando isso. Meu pequeno pacote de alegria, MONTERO, é para 17 de setembro de 2021".