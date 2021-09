Saiba o valor que Olivia Rodrigo abriu mão após creditar música ao Paramore

Quando Olivia Rodrigo deu ao Paramore e Taylor Swift os créditos de composição de alguns sucessos do álbum SOUR, ela não estava apenas compartilhando a glória. Olivia também estava dividindo os seus grandiosos lucros!

Na verdade, a cantora de 18 anos e seu produtor, Dan Nigro, abriram mão de mais de US$ 2 milhões, cerca de R$ 10,37 milhões, em royalties das composições de good 4 u, deja vu e 1 step forward, 3 steps back, depois de acordo com a Billboard.

Há uma semana, as notícias de que a jovem estrela havia creditado retroativamente Hayley Williams e o ex-guitarrista do Paramore, Joshua Farro, por interpolarem Misery Business no momento em que ela escrevia good 4 u, vieram à tona. O hit foi lançado em maio.

A Billboard estima que Olivia faturou, pelo menos, US$ 2,4 milhões, equivalente a nada menos que R$ 12,44 milhões em royalties de publicação globais até agora, deixando Williams e Farro com a metade do valor.