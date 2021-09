MC Poze é detonado após terminar com jovem, de 17 anos, grávida do 3° filho

MC Poze se tornou um dos assuntos mais citados desta quinta-feira, 2, nas redes sociais. MC Poze, que possui hits como Vida Louca e A Cara do Crime, anunciou o término do namoro e passou a ser bastante criticado pelos internautas.

Acontece que o funkeiro de 20 anos se separou da jovem Vivianne Noronha, grávida de seu terceiro filho aos 17 anos. Eles já são pais de Júlia e Miguel e esperam por outra menina.

De acordo com Leo Dias, do Metrópoles, o fim do romance acontece depois de uma suposta traição do cantor, que teria sido visto em uma casa noturna no Rio de Janeiro.

Vivianne não teria gostado da atitude do ex-companheiro e deixou de segui-lo no Instagram, além de apagar todas as fotos com ele.