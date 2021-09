Ator mirim de 'Two And a Half Man', surge irreconhecível

Angus T. Jones, o eterno Jake Harper, de Two And a Half Man, pode surpreender os fãs. Na última sexta-feira, 27, Angus surgiu irreconhecível ao ser flagrado pelas ruas de Los Angeles.

No clique, o ator de 27 anos, está de pés descalços, com uma longa barba e look casual formado por camiseta e bermuda.

O ator, que era o membro mais jovem do trio que estrelava a série da CBS, praticamente cresceu na frente do público. Ele tinha apenas 10 anos quando começou na produção e no finale, em 2015, quando retornou para fazer uma participação, estava com 21 anos.