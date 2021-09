Anitta dança em vídeo com suposto affair Griffin Johnson

Anitta, que foi comparada à Kim Kardashian, surgiu mais uma vez ao lado de seu suposto novo affair. Nessa terça-feira, 31, Griffin Johnson postou vídeo no TikTok fazendo uma dancinha com Anitta.

No post, eles fazem uma coreografia ao som de "Get Into It (Yuh)", de Doja Cat.

Essa não é a primeira vez que os dois são vistos juntos. No dia 19 de agosto, a estrela brasileira e o ator americano posaram para fotos, durante passeio em parque da Disney, em Orlando.