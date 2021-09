Dulce Maria anuncia nova versão de 'Tipo Gin' com Kevin O Chris

Dulce Maria não cansa de surpreender seus fãs brasileiros! Depois de criar uma playlist com clássicos do funk, Dulce anunciou parceria musical com Kevin O Chris.

A musa mexicana entrará com sua voz no single Ela Tá Movimentando, nova versão de Tipo Gin, um dos atuais hits do Brasil. O anúncio da parceria foi feito nesta quinta-feira, 2, e já tem movimentado os internautas nas redes sociais.

A colaboração musical chega às plataformas digitais na sexta-feira, 3, e promete dar novo sentido ao funk brasileiro, cantado em português e espanhol.