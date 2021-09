As peças usadas por Rayssa Leal que já viraram sensação no street style

A tendência das peças esportivas invadindo looks mais formais, já estava em alta—e agora então, veio para ficar! Um bom exemplo são as bermudas de ciclista combinadas com blazers e sandálias.

Seguindo a mesma proposta, não podemos esquecer dos tops, que Rayssa ama combinar com as calças cargo, mas também podem ser usadas por baixo de camisas brancas e com peças de alfaiataria, criando um high-low. Ou, é claro, podem compor looks totalmente street com bermudas ou calças skinny e tênis.