Camila Cabello e Shawn Mendes arrasam em nova première de 'Cinderela'

Camila Cabello chamou sua fada madrinha e apareceu com um verdadeiro príncipe no tapete vermelho de seu novo filme, Cinderela. Brincadeiras à parte, Camila surgiu lindíssima com seu namorado de longa data, Shawn Mendes, na quarta-feira, 1º, em Miami.

Apesar de parecerem membros da realeza da vida real, o casal não usou trajes reais, nem se quer um smoking ou vestido de gala. Os estilistas Rob Zangardi e Mariel Haenn vestiram a estrela com um conjunto, cropped branco e saia de tule em camadas, de Christian Siriano.

A ex-integrante do Fifth Harmony arrematou o visual com uma sombra dourada e penteado bem glamouroso. Shawn, por sua vez, escolheu uma leve camisa de seda preta, que incluía manga comprida e decote profundo, com calças claras e uma corrente.