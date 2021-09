Kanye West menciona traição à Kim Kardashian na música "Hurricane"

Poêmica no SNL

Após o discurso de Kanye sobre política no Saturday Night Live, em setembro de 2018, Kim falou sobre o assunto em entrevista ao The Messy Truth With Van Jones.

"O que você quer que eu faça? Suba no palco e cante? Tipo, o o que você quer que eu faça? Eu o ouço. Depois, talvez eu saiba que posso ajudá-lo a se comunicar um pouco melhor e, sabe, devemos trabalhar nisso. E ele diz, 'Ah, sim, mas eu já tuitei' e eu digo, 'Bom, o que você tuitou não é o que você acabou de me dizer por telefone.' Mas às vezes as pessoas não têm muito tempo para realmente ouvi-lo e ver o que ele tem a dizer. "