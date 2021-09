Brad Pitt questiona decisão sobre custódia dos filhos com Angelina Jolie

A petição de Pitt mostra que ele está "agarrado a este juiz particular que exibiu parcialidade e recusou as provas exigidas por lei", disse Olson, acrescentando: "É perturbador que, com pleno conhecimento de comportamento antiético, e tendo anteriormente falhado em divulgar suas novas e contínuas relações financeiras com ele, o advogado do Sr. Pitt procuraria readmitir o juiz particular".

Jolie espera que Pitt "se junte a ela para focar nas necessidades, vozes e curas dos filhos", segundo Olson.

Na decisão do tribunal de apelação, três juízes determinaram que "a violação ética de Ouderkirk", junto com informações sobre sua suposta conexão com os advogados de Pitt, permitem "razoavelmente ter uma dúvida quanto à capacidade do juiz de ser imparcial". Eles escreveram: "A desqualificação é necessária."

De acordo com a decisão, Ouderkirk disse que "fez todas as divulgações exigidas em tempo hábil no momento de sua nomeação inicial".