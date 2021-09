Thaila Ayala estoca junk food após alerta de tempestade em Nova York

Thaila Ayala, que se assustou com passagem de furacão no México, agora está em Nova York e enfrenta problema parecido. Através dos Stories, Thaila revelou que estocou algumas "tranqueirinhas" para ficar dentro de casa após alerta de tempestade.

"Temporal caindo em Nova York, vários alertas no celular de furacão, de ventania, de inundação", disse a estrela em vídeo nos Stories.

"Corri na farmácia, tô ensopada, para me preparar, né? Se liga, me preparei bem. Estava com muita saudade das minhas 'tranqueirinhas'", admitiu.