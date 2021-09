Recomendado para você : Scott Disick está "mortificado" pela DM a Younes Bendjima sobre Kourtney Kardashian

Scott Disick está arrependido por ter enviado uma DM a Younes Bendjima sobre Kourtney Kardashian. Uma fonte próxima a Scott revelou ao E! News que ele ainda está "amargurado" com o novo relacionamento de Kourtney com Travis Barker.

Como os fãs sabem, o empresário enviou uma mensagem no Instagram para o ex-namorado da mãe de seus três filhos, a fim de comentar sobre uma foto romântica dela com o baterista do Blink-182: "Será que ela está bem? Amigo, o que é isso? No meio da Itália".

E, então, o modelo compartilhou o print da conversa, dizendo: "Pra mim não importa contanto que ela esteja feliz. PS: Eu não sou seu amigo. Continue me tratando na vida privada da mesma forma que você me trata na mídia".

Agora, Scott se arrepende tanto de falar da mãe de seus herdeiros quanto de ter mandado as mensagens para Younes.

"Scott Disick ainda está muito amargurado com o relacionamento de Kourtney e Travis. Ele quer que ela seja feliz, mas, a portas fechadas, ele sempre lamentará o relacionamento deles e por que não deu certo", contou o informante ao E! News. "Ele está amargurado porque nunca viu Kourtney tão sério com alguém".