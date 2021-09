Justin Bieber retorna ao palco do MTV VMA pela primeira vez em 6 anos

Justin Bieber está retornando ao MTV Video Music Awards! Seis anos depois de subir ao palco para cantar seu hit de 2015, What Do You Mean?, Justin vai levar os beliebers à loucura mais uma vez com uma nova performance neste ano.

E vale lembrar que o cantor lidera a noite de premiações com nada menos que sete indicações, incluindo Clipe do Ano e Artista do Ano.

Ele concorre ao lado de DJ Khaled e Drake pelo single POPSTAR. Recentemente, o cantor de 27 anos alcançou o primeiro lugar, pela segunda vez em oito meses, no Billboard Hot 100 com sua mais recente colaboração musical, Stay, com The Kid LAROI.

Como o oitavo single número um de Justin, a colaboração fez história quando o artista se tornou o mais jovem artista solo a alcançar nada menos que 100 hits nas paradas.