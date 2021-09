Beth Szafir e Tia Crey falam sobre haters no podcast Gerações

Beth Szafir acaba de chegar com mais um episódio do podcast Gerações! Nesta quarta-feira, 1º, Beth irá falar sobre haters com Tia Crey.

"Estava lendo a matéria de um psicólogo, psiquiatra, um dia desses, que classificou essa geração como 'floco de neve'. Esses mimizentos aí, que tudo é politicamente correto", revela a convidada.

E sobre seus posts de moda, Crey conta: "Eu fazia uma comparação, uma brincadeira com a roupa de alguém e eles consideram que eu sou uma hater também. Mas quando eu vou perceber quem é a pessoa, normalmente são pessoas inteligentes, graças a Deus".