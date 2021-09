Kourtney Kardashian e Travis Barker curtem Disneyland Paris em meio a drama com Scott Disick

Kourtney Kardashian e Travis Barker estão seguindo com suas férias pela Europa em meio ao drama com Scott Disick. Depois da Itália, Kourtney e Travis viajaram para a França e fizeram questão de aproveitar na terça-feira, 31, a Disneyland Paris.

E, claro, a eterna musa de Keeping Up With the Kardashians e o baterista do Blink-182 usaram até mesmo as famosas orelhas de Mickey Mouse.

O adorável dia de folga vem logo depois de Scott supostamente reclamar da atitude de sua ex com seu atual namorado, durante um passeio de barco por Veneza.

De acordo com a captura de tela, compartilhada por Younes Bendjima, ex-namorado de Kourt, o pai de três escreve: "Será que ela está bem? Amigo, o que é isso? No meio da Itália". E então Younes respondeu: "Pra mim não importa contanto que ela esteja feliz. PS: Eu não sou seu amigo. Continue me tratando na vida privada da mesma forma que você me trata na mídia".

Como os fãs sabem, a estrela o modelo, nascido na Argélia, namoraram por quase dois anos e se separaram em 2018. Por enquanto, a veracidade da imagem compartilhada por Younes não foi confirmada pelo E! News.