Filhas de Gugu pedem dinheiro à tia para pagar dívidas em e-mail vazado

As filhas de Gugu Liberato, Marina e Sofia Liberato, que se revoltaram após terem compra de Porsche negado, pedem ajuda à tia Aparecida Liberato para quitar dívidas, em e-mail divulgado pelo programa Balanço Geral, da Rede Record. Marina e Sofia dizem que precisam de dinheiro para cobrir custos como plano de saúde, despesas para visitar faculdades e empregada doméstica.

"Eu e a Sofia tivemos despesas com algumas viagens que fizemos para visitar as faculdades, por isso, será preciso que você deposite mais US$ 10 mil pra mim e mais US$ 10 mil para a Sofia esse mês. Pegamos dinheiro emprestado para as viagens e despesas e precisamos pagar", disseram as irmãs.

"Ainda teremos mais despesas extras até concluirmos as aplicações para faculdade e, por isso, vamos precisar de mais dinheiro nos próximos meses também. O valor que estamos recebendo não dá para quase nada aqui nos Estados Unidos", alegaram.