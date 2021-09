Atriz nega ser pivô do término de Caio Castro e Grazi Massafera: "Nada a ver"

Uma das separações mais chocantes do último mês foi a de Grazi Massafera e Caio Castro. E apesar de negar qualquer tipo de traição, o nome de Larissa Bonesi veio à tona como sendo pivô do fim do relacionamento de Caio e Grazi.

Em entrevista a Leo Dias, do Metrópoles, a atriz da Netflix Índia revelou que teve um breve affair com o ator quando tinha entre 24 e 25 anos. Atualmente, ela tem 27.

"A gente teve uma época, um tempo muito bom. Ele foi uma pessoa muito especial para mim. Foi coisa de meses, acho que um, dois meses. Ele foi um amor marcante na minha vida. Hoje, por ele ser meu amigo, vejo ele uma pessoa muito especial. Foi uma pessoa num momento muito especial da minha vida. Foi um amor muito forte, mesmo que durou pouco tempo".