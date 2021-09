Funcionários anulam acusações de assédio moral contra Meghan Markle

Tim Rooke/Shutterstock

A equipe de Markle negou as acusações em um comunicado ao E! News, na época. "A Duquesa está triste com este último ataque ao seu caráter, particularmente como alguém que foi alvo de bullying e está profundamente comprometida em apoiar aqueles que passaram por dor e trauma. Ela está determinada a continuar seu trabalho construindo compaixão em todo o mundo e continuará se esforçando para dar o exemplo de fazer o que é certo e fazer o que é bom".

No entanto, o Palácio de Buckingham anunciou uma investigação sobre as denúncias no dia 3 de março. "Estamos claramente muito preocupados com as alegações no The Times após denúncias feitas por ex-funcionários do Duque e da Duquesa de Sussex", disse o Palácio de Buckingham em um comunicado na época.

"Consequentemente, nossa equipe de RH analisará as circunstâncias descritas na matéria. Membros da equipe envolvidos no momento, incluindo aqueles que deixaram a empresa, serão convidados a participar para ver se lições podem ser aprendidas. A Royal Household tem tido uma política de Dignidade no Trabalho em vigor há muitos anos e não tolera intimidação ou assédio no local de trabalho".

Em junho de 2021, o Palácio de Buckingham disse que a investigação estava em andamento.