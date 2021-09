Camila Cabello revela que desmaiou durante première de 'Cinderela'

No tapete vermelho, Camila conversou com o Daily Pop, do E!, onde além de falar sobre Cinderela, também comentou sobre o vídeo viral com James Corden, Crosswalk: The Musical.

Em clipe postado nas redes sociais no fim de semana, o elenco de Cinderela surge dançando na rua com Corden, que estava vestido com uma fantasia de rato. "Meu Deus, foi uma loucura, nunca fiz nada parecido antes", disse Cabello. "E adorei os vídeos que vi dos fãs, de dentro dos carros. Foi divertido reviver as músicas também".